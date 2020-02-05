Экс-полицейские получили тюремные сроки за взятки при выдаче водительских прав в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Трусовский районный суд Астрахани приговорил двух бывших сотрудников полиции к восьми годам колонии каждого за получение взяток при незаконной выдаче водительских удостоверений. Их посредник получил 3,5 года лишения свободы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В отношении осужденных были возбуждены уголовные дела по статьям "Получение взятки" и "Посредничество во взяточничестве".

"Установлено, что в период с 2016 по 2017 год сотрудники полиции через посредника неоднократно получали взятки от местных жителей за незаконную выдачу водительских удостоверений на общую сумму более 140 тыс. рублей. Приговором Трусовского районного суда двум бывшим сотрудникам полиции назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 и 550 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе.

По данным следственного управления, посредник экс-полицейских проведет 3,5 года в исправительной колонии общего режима, а также заплатит штраф 500 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.