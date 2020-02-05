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Полиция в Подмосковье задержала подозреваемых в хищении пистолета и денег

Сумма ущерба составила более 1 млн рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала в Люберцах троих мужчин, подозреваемых в хищении у прохожего денег, банковских карт и травматического пистолета на общую сумму больше 1 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Задержаны трое подозреваемых в совершении грабежа. Установлено, что около кафе на улице Побратимов в Люберцах злоумышленники напали на двоих граждан, одному из которых удалось вырваться и убежать. Второго потерпевшего нападавшие посадили в салон его автомобиля, а затем, угрожая физической расправой, похитили 300 тыс. рублей, банковские карты, шесть телефонов, наручные часы, травматический пистолет и личные документы. Общая сумма ущерба превысила 1 млн рублей", - рассказала Волк.

Полиция вычислила мужчин по записям с камер видеонаблюдения и задержала часть из них по месту жительства, а часть в кафе в Москве. В ходе обысков полиция изъяла похищенное имущество, а также предметы, визуально схожие с пистолетами и патронами, которые направлены на баллистическую экспертизу.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемые отправлены под стражу, сказала Волк.

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