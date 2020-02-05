В Петербурге задержан мужчина, который пытался поджечь храм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали злоумышленника, который 1 февраля бросил на территорию храма в Санкт-Петербурге горящий предмет и скрылся с места происшествия, он стал фигурантом уголовного дела о вандализме. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейские Невского района Петербурга задержали злоумышленника, бросившего воспламененный предмет на территорию храма", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что задержанный нигде не работает, по факту инцидента на территории церкви возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ ("Вандализм"). В настоящее время мужчина отпущен под обязательство о явке.

Инцидент произошел ночью 1 февраля на Искровском проспекте, неизвестный бросил из-за забора на территорию храма апостола Петра горящий предмет и убежал. На место вызвали пожарных, однако возгорание было небольшим, пострадала стена храма. По данным петербургского издания "Фонтанка", которое публиковало видеозапись инцидента, мужчина кинул на территорию храма "коктейль Молотова" - бутылку с зажигательной смесью.