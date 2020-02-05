Бастрыкин поставил на контроль дело хирурга в Краснодаре, которую отпустили из-под стражи

КРАСНОДАР, 5 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства дело подозреваемой в оказании некачественных услуг хирурга Алены Верди, которая была освобождена из-под стражи в Краснодаре на основании заключения экспертиз, где говорится, что здоровью потерпевших по делу не был причинен тяжкий вред. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ.

Ранее следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении хирурга и руководителя частной клиники в Краснодаре по факту оказания услуг ненадлежащего качества. По предварительной версии следствия, диплом, по которому работала Верди, является поддельным. Главврач клиники, где она работала, сообщал, что кроме учреждения хирург проводила операции в подпольных условиях. По решению суда она была взята под стражу на время следствия. На этой неделе адвокат Верди Давид Иадзе заявил, что его доверительница освобождена из-под стражи на основании заключения экспертиз, в которых говорится, что здоровью потерпевших по делу не был причинен тяжкий вред.

"По озвученной на федеральном ТВ информации о ходе расследования уголовного дела в отношении "пластического хирурга" из Краснодарского края: в сюжете приводится опасение потерпевших, что женщина, проводившая операции и изувечившая десятки пациентов, может избежать наказания. Ход расследования данного уголовного дела по поручению Александра Бастрыкина также поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится на сайте СК РФ.

Оперативным комментарием следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю ТАСС пока не располагает. Ранее сообщалось, что в производстве ведомства находились не менее пяти заявлений, поступивших в отношении хирурга от пострадавших. Общее число пострадавших от ее деятельности продолжали устанавливать следственные органы. Пострадавшие неоднократно обращались в федеральные СМИ, в эфире российских телеканалов в 2019 году выходил ряд сюжетов, в которых пациентки хирурга заявляли, что их здоровью причинен вред.