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Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в Москве

Из здания эвакуировали 20 человек

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Квартира загорелась в жилом многоэтажном доме на северо-востоке Москвы. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, эвакуированы 20 человек, спасены шестеро.

"В квартире на восьмом этаже многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Плещеева, 12, возник пожар. В целях безопасности эвакуированы 20 человек. Три человека спасены из горящей квартиры, еще трое из соседней", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в настоящий момент пожар локализован на площади 40 кв. м. Тушение пожара продолжается, на месте происшествия находятся медики.

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Россия
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