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Мосгорсуд оставил под стражей генерала ФТС Кизлыка

Басманный суд Москвы ранее арестовал его до 22 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник признал законным арест начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, обвиняемого в превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отклонил апелляционную жалобу защиты, постановление суда первой инстанции оставлено без изменения", - сказал собеседник агентства.

Басманный суд Москвы арестовал Кизлыка до 22 февраля. Генерал обвиняется в превышении полномочий. В частности, он способствовал освобождению от уголовной ответственности или уменьшению суммы штрафа людям, совершавшим контрабанду денежных средств.

В ходе обысков у Кизлыка изъяли €600 тыс., $600 тыс., золотые слитки. По делу также арестованы его заместитель Алексей Серебро и еще трое фигурантов.

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