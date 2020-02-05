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Обновлено 

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома в Москве

Из здания эвакуировали 20 человек

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"Принятыми мерами в 11:22 пожар был локализован, а в 11:33 минуты - ликвидирован. Из горевшей квартиры спасены три человека, из смежной квартиры спасены еще три человека. К сожалению, один человек пострадал", - сказали в главке.

Информация о пожаре в квартире на восьмом этаже 16-этажного жилого дома на улице Плещеева поступила в 10:50 мск. Пожар локализован на площади 40 кв. м. Как отметили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, пожарные вывели с расположенных выше этажей 20 человек, включая двоих детей.

В новость были внесены изменения (12:09 время мск) — обновлена информация по тексту.

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Россия
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