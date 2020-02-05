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Дело Ивана Голунова
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Адвокат Голунова заявил, что журналист не получал извинений от прокуратуры

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что прокуратура Западного административного округа Москвы направила Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Журналист интернет-издания Meduza Иван Голунов пока не получал официальных извинений от прокуратуры за необоснованное уголовное преследование в его отношении. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы журналиста, являющегося потерпевшим по делу в отношении сотрудников полиции.

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"Никто не извинился. Извинения приносятся письменно в течение месяца с момента вынесения постановления о прекращении уголовного преследования. Извинения приносит прокурор, надзирающий за уголовным делом", - сказал Бадамшин. Он пояснил, что постановление о прекращении уголовного преследования выносило ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, а надзор осуществлял прокурор Москвы. С июня 2019 года дело находилось в Следственном комитете с надзором Генпрокуратуры. "Прокуратура ЗАО надзирала только за возбуждением уголовного дела до передачи в ГСУ ГУ МВД по Москве", - подчеркнул Бадамшин.

В свою очередь сам Голунов заявил, что не получал извинений от прокуратуры. "Нет, не получал", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Как сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры, прокуратура Западного административного округа Москвы направила Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности.

В новость были внесены изменения (13:03 мск) - добавлен комментарий Голунова.

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РоссияДело Ивана Голунова
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