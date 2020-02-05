Гостиницу "Метрополь" в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании поступило в гостиницу "Метрополь" в Москве, об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила анонимка об угрозе взрыва в гостинице "Метрополь" в Театральном проезде. Компетентные органы выехали для проверки этой информации", - сказал собеседник агентства.

Пятизвездочная гостиница "Метрополь" была построена в 1905 году по проекту британского архитектора Вильяма Валькота и инициативе известного коммерсанта и мецената Саввы Мамонтова. Здание отеля выполнено в стиле модерн и является объектом культурного наследия федерального значения.

Ранее в понедельник сообщения об угрозах взрывов получили пять районных судов Москвы.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, торговые центры, магазины, вузы. Ни одна угроза не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".