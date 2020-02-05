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СМИ: в Турции пять человек погибли при сходе лавины

Еще семеро пострадали, передает агентство Anadolu

ТАСС, 5 февраля. По меньшей мере пять пассажиров микроавтобуса погибли и еще семь пострадали, попав под лавину в провинции Ван на юго-востоке Турции. Об этом в среду сообщило агентство Anadolu со ссылкой на местные власти.

"Семь человек были спасены в процессе поисков. К сожалению, пять других были обнаружены мертвыми под снегом", - сообщил губернатор провинции.

Как передает агентство, лавина сошла на ехавший по шоссе микроавтобус в районе Бахчесарай.

Информация о состоянии пострадавших не приводится. Губернатор отметил, что поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается, так как есть вероятность, что как минимум два человека все еще могут находится под завалом.

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Турция
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