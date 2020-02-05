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Боксер Кушиташвили обжаловал арест по делу об избиении росгвардейца

Ранее суд отправил двукратного чемпиона России по боксу под арест до 1 апреля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Адвокат двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, подозреваемого в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, обжаловал решение об аресте его подзащитного.

"Мы подали апелляционную жалобу на постановление об аресте, просим его отменить", - сказал адвокат Александр Дегтерев. В понедельник 235-й гарнизонный военный суд отправил боксера под арест до 1 апреля.

Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. В Росгвардии сообщили ТАСС, что пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,61 грамма кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Так как он является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК. В его отношении возбуждено дело по ч. 2 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 1 ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере") УК РФ. Первая из статей является тяжкой, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером. На чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге дошел до 1/4 финала.

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