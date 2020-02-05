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Дело полковника Захарченко

Прокурор просит назначить 150 тыс. руб. штрафа гражданской жене экс-полковника Захарченко

Анастасия Пестрикова обвиняется в фальсификации доказательств

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Гособвинение просит Никулинский суд Москвы освободить от уголовной ответственности и назначить штраф в размере 150 тыс. руб. гражданской жене осужденного на 12,5 года колонии бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Анастасии Пестриковой за подделку документов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в среду.

"В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить Пестриковой штраф в размере 150 тыс. руб., а в связи с истечением срока давности освободить ее от наказания", - сказала собеседница агентства.

Пестрикова обвиняется по ч. 1 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств"). По словам представителя суда, на предварительном слушании дело было прекращено в отношении второго фигуранта в связи с истечением срока давности. Приговор в отношении Пестриковой будет оглашен 7 февраля в 10:00 мск.

В конце сентября 2017 года Пестрикова при попытке вылететь на Кипр была задержана в аэропорту Самары и доставлена в Москву. Затем следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об ее аресте, но материалы в суд так и не поступили, а в дальнейшем она была отпущена под подписку о невыезде без предъявления обвинения.

Пестрикова ранее подозревалась в попытке похитить $16 млн. Впоследствии Генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела в ее отношении ввиду отсутствия в ее действиях состава преступления. Однако 10 мая 2018 года дело о фальсификации доказательств было снова возбуждено Следственным комитетом РФ.

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РоссияДело полковника Захарченко
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