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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам колонии обвиняемого в вербовке в ряды ИГ

Мужчина с 2017 по 2018 год в Ставропольском крае убеждал двух граждан принять вступить в террористическую группировку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 февраля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима мужчину, которого обвиняли в вербовке в ряды запрещенной на территории РФ террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

По данным пресс-службы, мужчина с 2017 по 2018 год в Ставропольском крае убеждал двух граждан принять участие в деятельности ИГ. Кроме того, в 2016 году в Ессентуках он приобрел подложные паспорт гражданина Азербайджана и иностранное водительское удостоверение для незаконного использования в качестве документов.

"В соответствии с приговором суда Мамедов признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, его приговорили по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности") и ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков").

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РоссияРостовская область
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