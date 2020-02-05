Сотрудники РБК в Москве эвакуированы из-за задымления в здании

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Редакции медиахолдинга РБК в Москве эвакуированы из-за задымления в здании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах в среду.

"Произошло задымление в здании РБК, сотрудники медиахолдинга эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

Двое сотрудников РБК подтвердили ТАСС информацию об эвакуации и задымлении. По словам одного из них, дым виден снаружи здания, внутри его нет. При этом ощущается запах гари.

Представитель холдинга сообщил корреспонденту ТАСС, что в результате инцидента никто не пострадал.

"Загорелся погрузчик, который стоял в гараже рядом со зданием. Пожар уже потушен. Сотрудники редакции вернулись на свои рабочие места, работа продолжена в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее об эвакуации журналистов сообщил ТАСС источник в экстренных службах, эту информацию подтвердили два сотрудника РБК. В столичном главке МЧС при этом отмечали, что вызовов в связи с задымлением в здании, где располагается редакция, не поступало.

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