Россиянин арестован по обвинению в госизмене

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Суд арестовал гражданина России по обвинению в госизмене.

"Суд 6 февраля рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста в отношении Королева В. П., обвиняемого по статье 275 УК РФ ("Госизмена")", - сообщили ТАСС в Лефортовском суде Москвы в среду.

Мужчине вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Госизмена") максимальное наказание по которой предусматривает 20 лет лишения свободы. Подробности обвинения в суде не сообщили из-за того, что материалы дела имеют гриф секретности.