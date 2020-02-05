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Россиянин арестован по обвинению в госизмене

Речь идет о Королеве В. П.
Здание Лефортовского районного суда Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Здание Лефортовского районного суда
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Суд арестовал гражданина России по обвинению в госизмене.

"Суд 6 февраля рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста в отношении Королева В. П., обвиняемого по статье 275 УК РФ ("Госизмена")", - сообщили ТАСС в Лефортовском суде Москвы в среду.

Мужчине вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Госизмена") максимальное наказание по которой предусматривает 20 лет лишения свободы. Подробности обвинения в суде не сообщили из-за того, что материалы дела имеют гриф секретности.

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Россия
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