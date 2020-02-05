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Китайская вирусная пневмония

Полиция Китая задержала 114 подозреваемых в мошенничестве, связанном с коронавирусом

Большинство преступлений касались продажи медицинских масок по завышенным ценам
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ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Полиция южной китайской провинции Гуандун задержала 114 подозреваемых в мошенничестве, связанном со спекуляцией медицинскими масками и организацией благотворительных афер на фоне распространения в КНР пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом в среду сообщил департамент общественной безопасности провинции.

В ходе специальной кампании, стартовавшей 27 января этого года, органы охраны порядка Гуандуна раскрыли в общей сложности 334 дела о мошенничестве на общую сумму порядка 3,96 млн юаней (около $572,4 тыс.). Большинство преступлений было связано с продажей по завышенным ценам защитных масок, а также организацией схем по получению денежных средств в рамках благотворительных акций в условиях вспышки заболевания.

Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,3 тыс. человек, 492 умерли, выздоровели более 900.

 

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КитайКитайская вирусная пневмония
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