Полиция Китая задержала 114 подозреваемых в мошенничестве, связанном с коронавирусом

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Полиция южной китайской провинции Гуандун задержала 114 подозреваемых в мошенничестве, связанном со спекуляцией медицинскими масками и организацией благотворительных афер на фоне распространения в КНР пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом в среду сообщил департамент общественной безопасности провинции.

В ходе специальной кампании, стартовавшей 27 января этого года, органы охраны порядка Гуандуна раскрыли в общей сложности 334 дела о мошенничестве на общую сумму порядка 3,96 млн юаней (около $572,4 тыс.). Большинство преступлений было связано с продажей по завышенным ценам защитных масок, а также организацией схем по получению денежных средств в рамках благотворительных акций в условиях вспышки заболевания.

Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,3 тыс. человек, 492 умерли, выздоровели более 900.