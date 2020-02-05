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В Татарстане десять человек приговорены к различным срокам за участие в "Хизб ут-Тахрир"

Они получили от 11 до 22 лет колонии

КАЗАНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Приволжский окружной военный суд в среду приговорил жителей Татарстана за участие в международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ) к срокам заключения от 11 лет колонии строгого режима до 22 лет колонии особого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить Зялилову окончательное наказание путем частичного сложения назначенных наказаний на срок 22 года с отбыванием наказания в колонии особого режима с ограничением свободы на срок один год", - сказал судья.

Всего суд вынес приговоры 10 жителям Татарстана. Они получили от 11 до 19 лет колонии строгого режима.

 

 

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РоссияТатарстан
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