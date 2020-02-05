Башню "Федерация" в "Москва-Сити" проверяют из-за сообщения о "минировании"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверяют башню "Федерация" Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити" после анонимного сообщения о "минировании". Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило по адресу: Пресненская набережная, дом 12, где находится башня "Федерация" ММДЦ "Москва-Сити, - сказал собеседник агентства. - Данная информация проверяется, на месте работают сотрудники экстренных служб, правоохранители и кинологи".

Ранее в среду сообщалось о проверке семи районных судов Москвы, гостиницы "Метрополь" и ГКБ им. Е.О. Мухина после сообщений об угрозе взрыва.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".