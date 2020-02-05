{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Башню "Федерация" в "Москва-Сити" проверяют из-за сообщения о "минировании"

Объект проверяют специалисты экстренных служб и кинологи

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверяют башню "Федерация" Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити" после анонимного сообщения о "минировании". Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило по адресу: Пресненская набережная, дом 12, где находится башня "Федерация" ММДЦ "Москва-Сити, - сказал собеседник агентства. - Данная информация проверяется, на месте работают сотрудники экстренных служб, правоохранители и кинологи".

Ранее в среду сообщалось о проверке семи районных судов Москвы, гостиницы "Метрополь" и ГКБ им. Е.О. Мухина после сообщений об угрозе взрыва.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
Мосгорсуд отправил на пересмотр вопрос о продлении ареста трем фигурантам дела Калви
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС