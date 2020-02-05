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Число жертв схода лавины на востоке Турции возросло до 23

Погибли восемь сотрудников жандармерии, трое пожарных, трое сотрудников охраны и девять гражданских лиц
Описание
© DHA via AP

АНКАРА, 5 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 23 человека погибли в результате схода лавины на востоке Турции в провинции Ван. Об этом заявил в среду в эфире телеканала NTV губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.

"По имеющимся на настоящий момент данным, в результате схода второй лавины погибли 23 человека", - сказал он. Отмечается, что среди жертв восемь сотрудников жандармерии, трое пожарных, трое сотрудников охраны и девять гражданских лиц.

Лавина сошла во вторник в уезде Бахчесарай. В результате погибли пять человек, еще двое пропали. На их поиски были направлены спасатели и жандармы, которые в среду попали под новый обвал снега. Более 30 человек находятся в больницах. Власти опасаются, что число жертв может вырасти.

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