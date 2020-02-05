СК возбудил еще одно дело против сотрудников саратовского Минздрава

"Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ по факту злоупотребления должностными полномочиями со стороны сотрудников Министерства здравоохранения Саратовской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

САРАТОВ, 5 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили очередное уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями сотрудниками Министерства здравоохранения Саратовской области. Речь идет о закупке медоборудования по завышенной цене, сообщает пресс-служба Следственного комитета России в среду.

По версии следствия, летом прошлого года Минздрав региона приобрел для одного из лечебных учреждений компьютерный рентгеновский томограф стоимостью свыше 75 млн рублей. Сумма, по данным следствия, существенно превышает среднюю рыночную стоимость на этот аппарат. Бюджету области был причинен ущерб.

17 января СК РФ сообщил также о возбуждении уголовного дела в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), дело также возбудили в отношении и других сотрудников ведомства по той же статье.

По версии следствия, в октябре и ноябре 2018 года министерство заключило три государственных контракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений области. На момент заключения контрактов и их приемки в медицинских учреждениях министр и другие должностные лица министерства знали о несоответствии аппаратов условиям государственного контракта, полагают следователи.