Мосгорсуд отправил на пересмотр вопрос о продлении ареста трем фигурантам дела Калви

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду принял решение отменить продление ареста трем фигурантам дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви - Вагану Абгаряну, Ивану Зюзину и Максиму Владимирову. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мосгорсуд постановил отменить решение суда первой инстанции и обязать Басманный суд повторно рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения Абгаряну, Зюзину и Владимирову. При этом суд постановил оставить их под стражей до 13 февраля",- сказали в суде.