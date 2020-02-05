Суд в Крыму приговорил к условному сроку продавца, напавшего на журналистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Евпаторийский городской суд приговорил торговца, напавшего в ноябре на съемочную группу телеканала "Крым 24" во время съемок сюжета на рынке в Евпатории, к 1 году и 6 месяцам условного срока. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе суда.

В крымской полиции и Следственном комитете ранее сообщали, что во время совместного рейда администрации города и журналистов на рынке Евпатории один из торговцев ударил оператора. На сайте телеканала "Крым 24" также сообщалось, что торговец повредил видеокамеру. Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемого задержали.

"Приговором Евпаторийского городского суда Республики Крым житель города Евпатории признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом и с угрозой применения такого насилия"). Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ ("Условное осуждение"), с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

В Следственном комитете ранее также сообщали, что по делу была назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены пострадавшие, изучены видеозаписи с места происшествия, установлен круг свидетелей. Под личный контроль расследование взял и.о. руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев.