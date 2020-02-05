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В Великом Новгороде горит здание XIX века

Площадь пожара составляет 90 кв. м

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел на объекте культурного наследия регионального значения XIX века в Великом Новгороде. Возгоранию присвоен повышенный ранг, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новгородской области в среду.

По данным комитета по культуре Великого Новгорода, по адресу: Большая Московская, 8/7 расположен дом Г. М. Сметанина.

"По предварительным данным, это неэксплуатируемое здание. Сообщение о пожаре поступило в 15:57, в 16:16 объявлен номер 2-бис (повышенный ранг)", - сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что площадь возгорания сейчас составляет 90 кв. м, информации о пострадавших в результате пожара нет. На месте работают спасательные службы.

Теги
РоссияНовгородская область
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