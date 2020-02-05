На трассе в Псковской области перевернулась фура

ПСКОВ, 5 февраля. /ТАСС/. Участок федеральной трассы М9 "Балтия", проходящий в Великолукском районе Псковской области, перекрыт для движение автомобильного транспорта из-за аварии с фурой, которая опрокинулась и перегородила все полосы для проезда. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Псковской области.

"Перекрыто движение по федеральной трассе М9 "Балтия" в Великолукском районе в связи с дорожно-транспортным происшествием на 460-м километре магистрали. Там опрокинулась большегрузная автомашина Scania. Она перегородила все полосы для движения. Погибших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что сейчас участок трассы, где произошел инцидент, можно объехать по обочине. "За рулем большегруза находился калининградец 1978 года рождения", - добавила собеседница.