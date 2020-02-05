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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Следствие просит оставить Майкла Калви под домашним арестом на срок более года

Суд рассмотрит соответствующее ходатайство 10 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о продлении основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви домашнего ареста на срок свыше года. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Мосгорсуд 10 февраля рассмотрит ходатайство о продлении срока домашнего ареста Майкла Калви и [партнера фонда] Филиппа Дельпаля на срок свыше года", - сказала собеседница агентства.

Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела.

16 февраля 2019 года Калви был арестован по решению суда, 11 апреля прошлого года - переведен под домашний арест.

Теги
РоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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