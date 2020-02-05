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СК завершил следствие по делу о мошенничестве в отношении члена паралимпийской сборной РФ

Дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Валерия Перевозникова, заставившего члена паралимпийской сборной России по волейболу взять кредит в 5 млн рублей для приобретения протезов ног и присвоившего эти деньги. Об этом сообщила ТАСС в среду официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела по обвинению индивидуального предпринимателя Валерия Перевозникова в совершении трех эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и его последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Петренко.

По версии следствия, в апреле 2017 года Перевозников предложил спортсменке изготовить протезы ног, для оплаты которых она взяла кредит в размере более 5 млн рублей. Деньги были перечислены на расчетный счет водителя Перевозникова, которым фактически распоряжался сам обвиняемый. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению, при этом протезы девушка так и не получила. Кроме того, следствие выявило еще несколько фактов мошенничества Перевозникова с деньгами на протезы. Сумма ущерба превысила 11 млн рублей.

Перевозников заключен под стражу, на его имущество наложен арест. Он полностью признал свою вину.

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Россия
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