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Главу отдела участковых полиции ТиНАО арестовали в Москве по делу о крупной взятке

Он пробудет под арестом до 3 апреля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Щербинский суд Москвы в среду арестовал главу отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО) полковника Игоря Щелухина по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд избрал полковнику Щелухину меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до 3 апреля 2020 года. Он подозревается по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере")", - сказали в пресс-службе. Других подробностей уголовного дела ТАСС не уточнили.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в отношении Щелухина ранее проводилась проверка на причастность к преступлению против половой неприкосновенности. "Однако она закончилась отказом в возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

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