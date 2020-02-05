{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего сына в Домодедове

По сообщениям источника в правоохранительных органах, у мужчины была опухоль мозга

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве своего 13-летнего сына в Домодедове. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в среду.

"Сегодня утром в Домодедове отец нанес два ножевых ранения своему сыну. Мальчик скончался. Отец задержан, у него была опухоль мозга", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе подмосковного управления полиции подтвердили, что в квартире дома в Домодедове обнаружено тело подростка с ножевым ранением, обстоятельства произошедшего выясняются.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Подмосковье горит ангар на площади 1 тыс. кв. м
Здание находится в деревне Лобаново
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС