Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего сына в Домодедове

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве своего 13-летнего сына в Домодедове. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в среду.

"Сегодня утром в Домодедове отец нанес два ножевых ранения своему сыну. Мальчик скончался. Отец задержан, у него была опухоль мозга", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе подмосковного управления полиции подтвердили, что в квартире дома в Домодедове обнаружено тело подростка с ножевым ранением, обстоятельства произошедшего выясняются.