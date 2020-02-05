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Подозреваемый в убийстве 13-летнего сына в Подмосковье помещен в психдиспансер

По данным источника в экстренных службах, у мужчины опухоль мозга

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Отец, задержанный по подозрению в убийстве своего 13-летнего сына в Домодедове, госпитализирован в психоневрологический диспансер. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Допросить отца мальчика до настоящего времени не представилось возможным в связи с возбудимым и агрессивным поведением, связанным с психическим расстройством. Он госпитализирован для обследования в Домодедовский психоневрологический диспансер", - сообщила она.

По данным ГСУ, в среду утром мать 13-летнего мальчика, вернувшись с работы, увидела супруга, сидящего на полу с ножом. Он сообщил женщине, что убил сына, после чего она обнаружила тело мальчика с ножевыми ранениями в кровати в комнате и вызвала полицию. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте работают следователи и криминалисты, допрошены свидетели, назначены экспертизы.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что отец нанес два ножевых ранения своему сыну. По данным источника, у мужчины опухоль мозга.

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