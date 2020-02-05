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Суд передал в органы опеки девочку, которую родители не забирают из клиники более пяти лет

Пресненский суд Москвы ограничил права родителей девочки
Адвокат матери ребенка Ольга Лукманова (справа) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Адвокат матери ребенка Ольга Лукманова (справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы решил передать в органы опеки девочку, которую родители не забирали из клиники более пяти лет. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил передать ребенка на попечение в территориальный орган опеки по месту фактического нынешнего нахождения девочки", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.

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Суд также определил, что ребенок должен будет содержаться в органах опеки до совершеннолетия. Также он обязал родителей выплачивать алименты на содержание девочки в размере 1/4 зарплаты.

Пресненский суд в среду также ограничил в правах родителей девочки - Татьяну Максимову и Юрия Зинкина, удовлетворив исковое заявление органов опеки и попечительства района Арбат.

Родившаяся в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве девочка после выписки была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных этой клиники. Ребенок находится в медучреждении в течение пяти лет. Как сообщили в пресс-службе медцентра, здоровью девочки ничего в настоящее время не угрожает.

Как следует из базы данных суда, к родителям ребенка ранее уже подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.

В новость были внесены изменения (19:10 мск) — добавлена информация по тексту.

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