На трассе М9 "Балтия" под Псковом возобновили движение после аварии с фурой

ПСКОВ, 5 февраля. /ТАСС/. Движение по участку федеральной трассы М9 "Балтия" в Великолукском районе Псковской области, который в среду перкрыли для автотранспорта из-за аварии с фурой, возобновлено. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МВД России по Псковской области.

"Грузовик поставили на колеса, сначала освободили одну полосу для движения. В настоящее время фура покинула место аварии, движение на трассе полностью открыто, восстановлено", - сказала собеседница агентства.

В среду представители ведомства сообщили ТАСС, что грузовик Scania опрокинулся на 460-м км магистрали и перегородил все полосы для проезда. На месте работали сотрудники ГИБДД, которые организовали временный объезд транспорта по обочинам.