Суд в Крыму продлил до 10 апреля арест обвиняемого в подготовке теракта

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя продлил до 10 апреля арест Олега Приходько, обвиняемого в подготовке взрыва в одном из административных зданий в Крыму. Об этом сообщил в среду ТАСС адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов.

10 октября 2019 года Приходько был задержан в Крыму по подозрению в подготовке взрыва в одном из административных зданий. В тот же день Киевский районный суд Симферополя арестовал 61-летнего Приходько до 10 декабря. Следствие просило арестовать его, поскольку у него также есть украинский паспорт, он может скрыться. 6 декабря суд продлил его арест до 10 февраля 2020 года.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил [заключение под стражу] до 10 апреля 2020 года", - сказал Шейхмамбетов.

В принадлежащем Приходько гараже правоохранители обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью, тротиловую шашку, поражающие элементы, запал. По его словам, в гараже была обустроена мастерская по производству кованых решеток. Адвокат считает, что взрывчатые вещества его подзащитному могли подбросить.