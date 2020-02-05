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Суд в Крыму продлил до 10 апреля арест обвиняемого в подготовке теракта

Олега Приходько подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя продлил до 10 апреля арест Олега Приходько, обвиняемого в подготовке взрыва в одном из административных зданий в Крыму. Об этом сообщил в среду ТАСС адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов.

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10 октября 2019 года Приходько был задержан в Крыму по подозрению в подготовке взрыва в одном из административных зданий. В тот же день Киевский районный суд Симферополя арестовал 61-летнего Приходько до 10 декабря. Следствие просило арестовать его, поскольку у него также есть украинский паспорт, он может скрыться. 6 декабря суд продлил его арест до 10 февраля 2020 года.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил [заключение под стражу] до 10 апреля 2020 года", - сказал Шейхмамбетов.

В принадлежащем Приходько гараже правоохранители обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью, тротиловую шашку, поражающие элементы, запал. По его словам, в гараже была обустроена мастерская по производству кованых решеток. Адвокат считает, что взрывчатые вещества его подзащитному могли подбросить.

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