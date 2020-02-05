Специалисты восстановили водоснабжение для почти 26 тыс. человек в Кировске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Специалисты компании "Водоканал Ленинградской области" восстановили холодное водоснабжение для почти 26 тыс. человек. Причиной приостановки в подаче воды послужило засорение водопровода, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Кировского района.

"Подача холодной воды [25,9 тыс. человек, в три школы, шесть детских садов, техникум и больницу] восстановлена в полном объеме. Специалисты очистили засоренный участок водопровода", - сказала собеседница агентства.

Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения поступило утром в среду.