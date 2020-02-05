Пожарные потушили возгорание в здании памятника архитектуры XIX века в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 февраля. /ТАСС/. Пожарные службы ликвидировали возгорание, произошедшее днем в среду на объекте культурного наследия XIX века в Великом Новгороде. Пострадавших в результате пожара нет, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новгородской области.

По данным комитета по культуре Великого Новгорода, по адресу: Большая Московская, 8/7 расположен дом Г. М. Сметанина XIX века, который является региональным объектом культурного значения.

"Ликвидация [пожара объявлена] в 19:01 мск. Пострадавших в результате пожара нет", - сказал собеседник агентства.

Как ТАСС сообщал ранее, информация о возгорании поступила в оперативную службу в 15:57 мск, в 16:16 пожару был присвоен ранг 2-бис. Открытое горение, по данным ГУ МЧС по региону, было ликвидировано в 17:02. Работу пожарных служб осложнял тот факт, что перекрытия в здании, где произошел пожар, деревянные.