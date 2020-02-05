Здание консерватории в Москве проверят после сообщения с угрозой взрыва

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании консерватории имени Чайковского в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что в здании Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского на Большой Никитской улице заложено взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, для проверки информации и обследования территории на место выехали оперативные службы, а также правоохранители.

Ранее в среду сообщалось о проверке семи районных судов Москвы, гостиницы "Метрополь", ГКБ им. Е.О. Мухина, башни "Федерация" в комплексе "Москве-Сити" и главного здания МГУ им. М.В. Ломоносова после сообщений об угрозе взрыва.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".