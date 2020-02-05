Суд арестовал водителя автомобиля, сбившего пятерых пешеходов в Твери

ТАСС, 5 февраля. Центральный районный суд Твери по ходатайству следователей на два месяца арестовал водителя автомобиля Kia Stinger, ставшего участником ДТП в областном центре, в котором днем 3 февраля пострадали пять пешеходов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 2 апреля включительно", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Полиция установила, что мужчина уже имеет судимость за преступление против жизни и здоровья и общественного порядка, также в 2019 году он допустил 29 нарушений правил дорожного движения, в том числе превышал скорость.

Авария с участием двух легковых машин произошла 3 февраля в Твери на пересечении проспекта Победы и Волоколамского проспекта. Volkswagen Polo поворачивал налево, в это время в него врезался автомобиль Kia Stinger, ехавший по прямой, в результате обе машины выбросило на тротуар. Пострадали пять пешеходов, трое из них госпитализированы, водитель Volkswagen Polo от полученных травм умер в больнице.