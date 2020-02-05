В Пензенской области сотрудница завода получила травму при обрушении конструкций

ПЕНЗА, 5 февраля. /ТАСС/. Следователи в городе Каменка (Пензенская область) инициировали проверку по факту травмирования работницы сахарного завода, упавшей с высоты при обрушении перекрытий. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

"Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области организовано проведение доследственной проверки по факту получения травм работницей акционерного общества "Атмис-сахар" 1983 года рождения (ч. 1 ст. 143 УК РФ - "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в сообщении.

По информации следствия, 4 февраля в производственном цехе сахарного завода в процессе мытья полов аппаратчиком варки утфеля около оборудования обрушились бетонные перекрытия. Из-за этого женщина упала с высоты около 8 метров. С травмой позвоночника ее доставили в медучреждение.