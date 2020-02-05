В ангаре в Подмосковье ликвидировано открытое горение

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в деревне Лобаново около Истры в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 19:58 ликвидировано открытое горение", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что изначальная площадь горения составляла 1 тыс. кв. метров, была вероятность распространения огня по всему зданию, площадь которого составляет 2 тыс. кв. метров. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. В 19:30 пожар был локализован на площади 1,5 тыс. кв. метров. Пострадавших нет.

В новость в 20:17 мск внесены изменения - добавлена информация о ликвидации открытого горения.