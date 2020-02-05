{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд отпустил под домашний арест двух фигурантов дела о разбое с участием сотрудников ФСБ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд изменил меру пресечения двум фигурантам уголовного дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ. Как сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Ирина Добросельская, срок домашнего ареста установлен до начала апреля.

"Сегодня суд отклонил ходатайство следствия и изменил меру пресечения на домашний арест в отношении Владимира Урусова и Романа Оболенского, установив срок домашнего ареста до 10 апреля", - сказала защитник.

По ее словам, суд принял такое решение в связи с тем, что фигуранты дела положительно характеризуются, в том числе в СИЗО, сотрудничают со следствием, им предъявлено обвинение в окончательной редакции, согласно которому "их роли в совершении преступления являются второстепенными". "Следствие подходит к финалу и уже недели через две мы приступим к ознакомлению с материалами дела", - отметила адвокат.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Израиле солдаты открыли огонь по арабу, кинувшему в них бутылку с горючей смесью
Сообщается, что в столкновениях был убит 17-летний подросток
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС