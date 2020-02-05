Суд отпустил под домашний арест двух фигурантов дела о разбое с участием сотрудников ФСБ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд изменил меру пресечения двум фигурантам уголовного дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ. Как сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Ирина Добросельская, срок домашнего ареста установлен до начала апреля.

"Сегодня суд отклонил ходатайство следствия и изменил меру пресечения на домашний арест в отношении Владимира Урусова и Романа Оболенского, установив срок домашнего ареста до 10 апреля", - сказала защитник.

По ее словам, суд принял такое решение в связи с тем, что фигуранты дела положительно характеризуются, в том числе в СИЗО, сотрудничают со следствием, им предъявлено обвинение в окончательной редакции, согласно которому "их роли в совершении преступления являются второстепенными". "Следствие подходит к финалу и уже недели через две мы приступим к ознакомлению с материалами дела", - отметила адвокат.