Источник: аэропорты Шереметьево и Домодедово проверяют после сообщения о "минировании"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб проверяют московские аэропорты Шереметьево и Домодедово после анонимных сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила информация о том, что аэропорты Шереметьево и Домодедово "заминированы". Проводится проверка", - сказал собеседник агентства. По его данным, аэропорты работают в штатном режиме, эвакуация сотрудников и пассажиров не проводилась.

Ранее в среду сообщалось о проверке семи районных судов Москвы, гостиницы "Метрополь", ГКБ им. Е. О. Мухина, башни "Федерация" Московского международного делового центра "Москва-Сити", здания МГУ им. М. В. Ломоносова, а также Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского после сообщений об угрозах взрыва.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".