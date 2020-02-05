Россиян не было в совершившем жесткую посадку в Стамбуле самолете

АНКАРА, 5 февраля. /ТАСС/. Граждане России, по предварительной информации, не находились в самолете, который совершил в среду жесткую посадку в стамбульском аэропорту. Об этом сообщило генконсульство РФ в Стамбуле.

"По предварительной информации, полученной от представителя авиакомпании, российских граждан среди пассажиров самолета не было", - говорится в заявлении дипмиссии.

Ранее сообщалось, что генконсульство не располагает информацией о том, что на борту выкатившегося за пределы ВПП в аэропорту имени Сабихи Гекчен самолета могли находится граждане РФ.

Между тем Керем Гюн, главный врач одной из больниц, куда доставили пострадавших, подтвердил в эфире телеканала NTV, что в их медицинское учреждение поступили двое иностранцев. Он не уточнил их гражданство, но отметил, что их жизни ничего не угрожает.

Совершавший полет из Измира в Стамбул самолет Boeing 737-800 совершил 5 февраля жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате аварии он загорелся и разрушился на три части. По последним данным, на борту находилось 177 человек, включая шестерых членов экипажа. Пострадали, по меньшей мере, 52 человека. К настоящему времени информация о погибших не поступала.