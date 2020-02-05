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Источник: один человек погиб при пожаре в ангаре в Подмосковье

По информации источника в экстренных службах, тело обнаружили во время разбора сгоревших конструкций

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Тело мужчины найдено в горевшем ангаре в деревне Лобаново около Истры Московской области, где в среду вечером произошел пожар. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"При разборе сгоревших конструкций найдено тело мужчины. Его личность устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ангаре в деревне Лобаново произошел пожар. Площадь горения составила 1 тыс. кв. метров, была вероятность распространения огня по всему зданию, площадь которого составляет 2 тыс. кв. метров. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. В 19:30 пожар был локализован на площади 1,5 тыс. кв. метров, в 19:58 - ликвидировано открытое горение.

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