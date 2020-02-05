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Число пострадавших при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула возросло до 120

По предварительным данным, причиной произошедшего стали плохие погодные условия
Описание
© AP Photo

АНКАРА, 5 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 120 человек пострадали в результате жесткой посадки в среду самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту. Об этом сообщил губернатор Стамбула Али Йерликая.

"По предварительным данным, причиной аварии являются плохие погодные условия. Самолет с высоты 30 метров рухнул на полосу. На данный момент мы доставили 120 человек в больницы", - сказал он в эфире телеканала NTV.

Ранее в генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили ТАСС, что россияне, по предварительным данным, не находились в самолете, совершившем жесткую посадку.

Выполнявший полет из Измира в Стамбул самолет Boeing 737-800 Pegasus Airlines совершил в среду жесткую посадку в аэропорту Стамбула и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате аварии он загорелся и разрушился на три части. По последним данным, на борту находилось 177 человек, в том числе шестеро членов экипажа.

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