Информация о "минировании" объектов в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб проверили все объекты в Московском регионе, куда ранее в среду поступили сообщения о "минировании", и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Ранее в среду сообщалось о проверке семи районных судов Москвы, гостиницы "Метрополь", ГКБ им. Е. О. Мухина, башни "Федерация" Московского международного делового центра "Москва-Сити", здания МГУ им. М. В. Ломоносова, Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, а также московских аэропортов Шереметьево и Домодедово после сообщений об угрозе взрыва. "В настоящее время проверка объектов на территории Московского региона завершена. Никаких взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было, информация об угрозе взрыва оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".