{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд признал глав завода по переработке золота Tony Goetz виновными в отмывании денег

Братья Гоэтц приговорены к 18-месячному тюремному заключению

ТАСС, 5 февраля. Суд бельгийского Антверпена признал виновными двух братьев Элейна и Сильвейна Гоэтцов в мошенничестве и отмывании денег при использовании завода по переработке золота Tony Goetz, руководителями которого они являлись. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на решение суда от 30 января.

Согласно судебному постановлению, братья приговорены к 18-месячному тюремному заключению. Суд постановил, что Гоэтцы в 2010 и 2011 годах использовали схему, с помощью которой клиенты могли анонимно продавать золото компании Tony Goetz в Антверпене за наличные деньги, создавая основу для торговли на черном рынке. Всего завод выплатил более €1 млрд наличными за указанные годы и создал около €9,2 млн нелегальных доходов.

Суд также оштрафовал Tony Goetz на €99 тыс. Приговор суда является условным. Кроме того, 25 клиентов завода также признаны виновными, они получили условные сроки до 9 месяцев.

Компания в свою очередь себя виновной не признает. "Tony Goetz оспаривает эти факты и придерживается позиции, что компания не нарушает никакой закон. Она никоим образом не вовлечена в нелегальную торговлю золотом или другими драгоценными металлами и ведет свою деятельность в соответствии со всеми применимыми нормами и правилами", - приводит Reuters ее заявление. Tony Goetz отмечает, что с 2012 года не принимала платежей наличными, а до этого такая практика была распространена и законна.

На сайте завода указано, что компания была основана в 1984 году Энтони Гоэтцом. Кем братья ему приходятся, не уточняется. Сильвейн Гоэтц - старший из двух братьев - является генеральным директором Tony Goetz. Элейн также был главой компании, однако, по его заявлению, в 2014 году он ушел с этой должности и продал свои акции.

Теги
Бельгия
Реклама на ТАСС
Обвиняемому в подготовке теракта в Крыму вменяют план поджога генконсульства РФ во Львове
Олега Приходько задержали 10 октября 2019 года по подозрению в подготовке взрыва
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС