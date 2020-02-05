Суд признал глав завода по переработке золота Tony Goetz виновными в отмывании денег

ТАСС, 5 февраля. Суд бельгийского Антверпена признал виновными двух братьев Элейна и Сильвейна Гоэтцов в мошенничестве и отмывании денег при использовании завода по переработке золота Tony Goetz, руководителями которого они являлись. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на решение суда от 30 января.

Согласно судебному постановлению, братья приговорены к 18-месячному тюремному заключению. Суд постановил, что Гоэтцы в 2010 и 2011 годах использовали схему, с помощью которой клиенты могли анонимно продавать золото компании Tony Goetz в Антверпене за наличные деньги, создавая основу для торговли на черном рынке. Всего завод выплатил более €1 млрд наличными за указанные годы и создал около €9,2 млн нелегальных доходов.

Суд также оштрафовал Tony Goetz на €99 тыс. Приговор суда является условным. Кроме того, 25 клиентов завода также признаны виновными, они получили условные сроки до 9 месяцев.

Компания в свою очередь себя виновной не признает. "Tony Goetz оспаривает эти факты и придерживается позиции, что компания не нарушает никакой закон. Она никоим образом не вовлечена в нелегальную торговлю золотом или другими драгоценными металлами и ведет свою деятельность в соответствии со всеми применимыми нормами и правилами", - приводит Reuters ее заявление. Tony Goetz отмечает, что с 2012 года не принимала платежей наличными, а до этого такая практика была распространена и законна.

На сайте завода указано, что компания была основана в 1984 году Энтони Гоэтцом. Кем братья ему приходятся, не уточняется. Сильвейн Гоэтц - старший из двух братьев - является генеральным директором Tony Goetz. Элейн также был главой компании, однако, по его заявлению, в 2014 году он ушел с этой должности и продал свои акции.