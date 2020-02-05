Один человек погиб в результате жесткой посадки самолета в Стамбуле

АНКАРА, 5 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб в среду в результате жесткой посадки самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в Стамбуле. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"В результате инцидента в аэропорту им. Сабихи Гекчен погиб один человек, пострадали 157 человек", - приводит его слова телеканал NTV. Глава Минздрава уточнил, что погибший - гражданин Турции.

Ранее сообщалось о 139 пострадавших при аварии.

В генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили ТАСС, что граждане России, по предварительным данным, не находились в самолете, совершившем жесткую посадку.

Выполнявший полет из Измира в Стамбул самолет Boeing 737-800 турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines совершил в среду жесткую посадку в аэропорту Стамбула и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате аварии он загорелся и разрушился на три части.