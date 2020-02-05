{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Один человек погиб в результате жесткой посадки самолета в Стамбуле

Еще 157 человек пострадали
Описание
© AP Photo/Emrah Gurel

АНКАРА, 5 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб в среду в результате жесткой посадки самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в Стамбуле. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"В результате инцидента в аэропорту им. Сабихи Гекчен погиб один человек, пострадали 157 человек", - приводит его слова телеканал NTV. Глава Минздрава уточнил, что погибший - гражданин Турции.

Ранее сообщалось о 139 пострадавших при аварии.

В генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили ТАСС, что граждане России, по предварительным данным, не находились в самолете, совершившем жесткую посадку.

Выполнявший полет из Измира в Стамбул самолет Boeing 737-800 турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines совершил в среду жесткую посадку в аэропорту Стамбула и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате аварии он загорелся и разрушился на три части.

Теги
ТурцияРоссия
Реклама на ТАСС
Обвиняемому в подготовке теракта в Крыму вменяют план поджога генконсульства РФ во Львове
Олега Приходько задержали 10 октября 2019 года по подозрению в подготовке взрыва
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС