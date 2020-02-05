Двое мужчин, которые могут быть причастны к похищению работы Бэнкси, задержаны во Франции

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. Французские полицейские задержали двух мужчин в рамках расследования дела о краже работы уличного художника Бэнкси, которую он оставил на металлическом щите в парижском районе Бобур. Об этом в среду сообщил телеканал BFM.

По его информации, мужчин задержали в департаментах Валь-д'Уаз и Сена и Марна. Одному из них 32 года, возраст второго - 35 лет. В настоящий момент неизвестно, являются эти двое грабителями или покупателями краденного. Также сообщается, что с ними была задержана женщина, которую позже отпустили из-за отсутствия улик против нее.

В ходе обысков у задержанных были обнаружены несколько работ Бэнкси, однако среди них не было работы из района Бобур. Как отмечает телеканал, в настоящий момент проводятся экспертизы, чтобы определить, настоящие ли это работы или копии.

Речь идет о крупноформатном изображении серой мыши, держащей в руках резак. Морда весьма агрессивно выглядящей мыши частично скрыта платком, как у преступников. Граффити было нанесено Бэнкси на обратную сторону крупного щита, указывающего направление к подземной автостоянке Центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду.

Похитители вырезали из щита большой кусок металла, на который был нанесен рисунок, и унесли его. Рисунок, находившийся на высоте трех метров от земли, был сделан Бэнкси в июне 2018 года, о чем он известил на своей странице в Instagram. Художник указал тогда, что эта работа сделана в память о 50-летии парижских студенческих волнений в мае 1968 года - важного события в жизни современной Франции. При этом он отметил, что Париж в те дни "стал подлинной колыбелью уличной живописи, сделанной с помощью трафаретов".

В конце января 2019 года неизвестные автогеном срезали металлическую дверь запасного выхода печально известного произошедшим в нем терактом концертного зала "Батаклан". На том рисунке Бэнкси был изображен человек в балахоне, в скорбном жесте склонивший голову. Похитители не были найдены.