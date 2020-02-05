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Обвиняемому в подготовке теракта в Крыму вменяют план поджога генконсульства РФ во Львове

Олега Приходько задержали 10 октября 2019 года по подозрению в подготовке взрыва

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Обвиняемому в подготовке взрыва в одном из административных зданий в Крыму Олегу Приходько инкриминируют также подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове, сообщил в среду ТАСС его адвокат Назим Шейхмамбетов.

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10 октября 2019 года Приходько был задержан в Крыму по подозрению в подготовке взрыва. В тот же день Киевский районный суд Симферополя арестовал 61-летнего Приходько до 10 декабря. Следствие просило арестовать его, поскольку у него также есть украинский паспорт, он может скрыться. 5 февраля суд продлил его арест до 10 апреля.

"Сегодня нам стало известно из тех материалов, которые следствие представило в суд в обоснование своего ходатайства, что Олегу Аркадьевичу вменяют еще один эпизод: якобы он планировал поджог генерального консульства Российской Федерации, расположенного в городе Львове", - сказал Шейхмамбетов.

Он уточнил, что защиту пока не ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела.

Ранее в принадлежащем Приходько гараже правоохранители обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью, тротиловую шашку, поражающие элементы, запал. По его словам, в гараже была обустроена мастерская по производству кованых решеток. В январе в отношении Приходько возбудили также уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатки. Адвокат считает, что взрывчатые вещества его подзащитному могли подбросить.

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