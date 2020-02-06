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В Коми обнаружили тела двух горняков, погибших при пожаре в шахте "Яреганефть"

Для установления причины смерти мужчин следователи проведут необходимые судебные экспертизы

СЫКТЫВКАР, 6 февраля. /ТАСС/. В Коми нашли тела двух горняков, погибших в результате пожара в ноябре прошлого года в шахте "Яреганефть". Об этом сообщили в четверг ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

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"Нашли тела обоих погибших. Для подтверждения личности и установления причины смерти мужчин будут назначены необходимые судебные экспертизы", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Светлана Коровченко.

Пожар возник вечером 24 ноября 2019 года во время буровых работ в шахте "Яреганефти" производственного подразделения "Лукойл-Коми" на глубине более 200 м. В это время в шахте находились 45 горнорабочих, 42 из них вывели на поверхность, одного спасли, а судьба двух сотрудников подрядной организации "ДГС система" оставалась неизвестной. Позже они были признаны судом погибшими.

Пожар площадью около 2 тыс. кв. м удалось ликвидировать лишь на третий день. Аварийный участок был затоплен.

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