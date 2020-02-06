В Ярославской области нарушено теплоснабжение в 250 домах из-за аварии

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Температура в 250 домах города Тутаев в Ярославской области заметно снизилась после аварии на главном котле в центральной котельной. Здание администрации Тутаевского района отключили от отопления для поддержания температуры в жилых домах, сообщил ТАСС глава района Дмитрий Юнусов.

Авария произошла 3 февраля. По словам Юнусова, в некоторых домах температура снизилась до 16 градусов. В Тутаеве в ночь на четверг около минус 11-13 градусов. Днем ожидается от минус 4 до минус 6.

"Чтобы повысить температуру теплоносителя, нужно снизить потребление - мы решили отключить здание администрации. Завтра мы отключаем другие административные здания. В зоне риска 35 тыс. жителей, это более 250 многоквартирных домов, частный сектор, социальные объекты - это весь город", - сказал Юнусов.

По его словам, по согласованию с промышленниками в четверг также отключат от теплоснабжения крупные предприятия города. Юнусов добавил, что поставил задачу перед ресурсоснабжающими организациями сделать перерасчет.

"Два дня назад случилась авария, вызванная сбоем автоматики на центральной районной котельной, на большом котле. Это повлекло нарушение циркуляции, технологические сбои, подрядная организация приступила к ремонту, будет работать круглосуточно. От пяти до семи дней займут эти работы. Параллельно у нас запущена парогазовая установка - это электростанция, которая построена рядом с центральной котельной, и она также генерирует тепло, мы запустили ее в общую сеть", - уточнил Юнусов.